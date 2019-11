Galatasaray'da yöneticilerin tedbirleri devam ediyor

14.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:07

Bugün görülen dava sonrası açıklama yapan avukatlar; seçime gitme zorunluluğunun olmadığını açıkladılar

Av. Ömer Faruk Kırbıyık: Seçime gidilmesi için bir gereklilik hukuken mevcut değil

Av. Zekeriya Güngör: Bir engelimiz bulunmamaktadır, Sayın Mustafa Cengiz seçimde aday olabilir

Kaan ÜLKER/ İstanbul, - Galatasaray'da sonucu merakla beklenen dava bugün görüldü. 2019 yılı Mali Genel Kurulu'nda yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği yönetimin olağanüstü seçimli genel kurulu toplama kararı alması gerekirken, mahkeme yoluyla Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler tedbir kararı aldırmışlardı. Muhalefetin tedbirin kalkması için açtığı dava bugün Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyetinin aldığı karar doğrultusunda konulan tedbirler kaldırılmazken, mahkeme sonrası avukatlar açıklama yaparak seçimin zorunlu olmadığını ve mevcut yönetimin göreve devam etmesinde bir engel bulunmadığını ifade ettiler. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimden yana bir korkularının bulunmadığıın dile getiren Avukat Ömer Faruk Kırbıyık, "Bu davanın konusu, Galatasaray'ın kronikleşmesinin önüne geçilmesi istenen bir sorundur. Yönetim, seçime en başından beri en çok inanan, seçimle gelenin seçimle gideceğini beyan eden taraftır. Bizim bu davada sağlamak istediğimiz şey insanların, Galatasaray sevdalılarının artık Galatasaray'ın sportif ve mali başarılarıyla adının anılmasını sağlamaktır. Biz, kronik bir sorunu çözmek için bu davayı açtık. Bu yolda da ilerliyoruz. Bugün mahkeme tedbir kararlarına ilişkin bir karar vermeyerek tedbirlerin devam etmesini sağlamış oldu. Şu an için önümüzdeki dönemde seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır" diye konuştu."ŞU AN SEÇİME GİDİLMESİ İÇİN BİR GEREKLİLİK HUKUKEN MEVCUT DEĞİLDİR"Davanın ertelenmesinden dolayı hukuki sürecin devam ettiğini ve şu anda açıklama yapmalarının uygun olmayacağını dile getiren Av. Ömer Faruk Kırbıyık, "Şu an mühim olan Galatasaray yönetim görevinin başında olduğu, icraatlarına devam edip, Galatasaray için çalışmaya devam edecek olması. Hukuki sürece ve hakkaniyete inanıyoruz, mühim olan Galatasaray camiasının asıl işine, gündemine odaklanmış olması.^Aynı konuda alınmış bir karar, yönetim kurulu üyelerinin bir kısmına ilişkin tedbirin bir kısmı reddedildi İstinaf Mahkemesi'nde. İstinaf Mahkemesi'nin tedbire ilişkin verdiği karar kesindir ancak yönetim kurulu bir bütün olarak idari yönden ibra edilmediği ve faaliyetlerinde bir bütün olarak hareket etmeye devam ettiği için mevcut tedbirle bütün yönetim kurulu üyelerini kapsamaktadır. Şu an seçime gidilmesi için bir gereklilik hukuken mevcut değildir" diye konuştu.ZEKERİYA GÜNGÖR: "MUSTAFA CENGİZ SEÇİME ADAY DA OLABİLİR"Mustafa Cengiz'in Avukatı Zekeriya Güngör de yaptığı açıklamada ; "Zaten devam ettiğini meslektaşım açıkladı, biz seçime de katılabiliriz, her türlü hukuki olarak görevimizin başındayız. Bir engelimiz bulunmamaktadır. Mustafa Cengiz seçime aday da olabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ömer Faruk Kırbıyık'ın açıklamaları-Zekeriya Güngör'ün açıklamaları

Kaynak: DHA