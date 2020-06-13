Galatasaray'da yöneticilerden Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, bir dizi tedavi görüp ameliyat olan Başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, bir dizi tedavi görüp ameliyat olan Başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray'ın güncel konuları konuşuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA