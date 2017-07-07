Galatasaray'da yoğun tempo



Galatasaray, Slovakya kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. Kampa katılan bütün futbolcuların yer aldığı antrenman dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.



Yoğun geçen kampta Tudor, antrenmanı erken bitti. Sarı-kırmızılıların antrenmanı bir saat sürdü.



Bu arada Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de Galatasaray'ın akşam antrenmanını bir süre izledi. Büyükelçi Üğdül daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Sarı-kırmızılılar, kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.