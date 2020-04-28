"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün kazananı yarın açıklanacak 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün bu yılki kazananı yarın belli olacak.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün bu yılki kazananı yarın belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ödülü kazanan sporcu, yarın saat 15.00'te GSTV'de gerçekleştirilecek canlı yayında duyurulacak. Yayına kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ödüle layık görülen sporcu evinden konuk olacak. GSTV stüdyosunda ise 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu hazır bulunacak. Galatasaray'da söz konusu ödülü geçen sene Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli kazanmıştı. Kaynak: AA