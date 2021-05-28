Galatasaray'da Yiğit Şardan, başkan adaylığı için başvuru yaptı

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Yiğit Şardan, kulübün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresi için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Yiğit Şardan, kulübün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresi için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Yiğit Şardan, Türk Telekom Stadı'na gelerek, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

Şardan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylığı için başvuruda bulunan altıncı isim olduğunu dile getirerek, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel, demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Genel kurul kimi seçerse o gelip Galatasaray'a hizmet edecek. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını bekliyorum." diye konuştu.

Adaylara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şardan, "Bu kadar aday çıktığına göre yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden herkes heyecanla bu işe giriyor. Heyecanı anlarım ama hevesi o kadar anlamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Önümüzdeki dönemde başkan zor bir görev yapacak. Ona rağmen de bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimde ikinci başkanlık koltuğunda oturan Abdurrahim Albayrak'ın da listesinde olduğunu belirten Şardan, seçilmeleri halinde Albayrak'ın aynı görevi sürdüreceğini aktardı.

Yiğit Şardan'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya ve Murat Erkul yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat ve Hamit Karasu'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar