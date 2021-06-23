Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
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Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı

Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu üyelerinin, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu üyelerinin, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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