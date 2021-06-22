Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yeni yöneticiler mazbatalarını aldı. Törene Galatasaray Spor Kulübü Emlak&Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Konyalı iş insanı Sıtkı Korkmaz da katıldı.

Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas ile yönetimi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Genel kurul divan başkanı İrfan Aktar, törende ilk olarak Başkan Elmas'a mazbatasını verdi. Daha sonra diğer yöneticiler mazbatalarını aldı.

GALATASARAY'DA KONYALI YÖNETİCİ

Törene, genel kurula Burak Elmas'ın listesinde giren ve yeni dönemde Galatasaray Emlak&Gayrimenkul A.Ş. yönetiminde görev yapacak olan Konyalı iş insanı Sıtkı Korkmaz da katıldı.

Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan Korkmaz "Yeni dönem camiamız için hayırlı olsun. Cumartesi günü Galatasaray'ımıza yakışan bir genel kurul gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın liderliğinde kulübümüz için var gücümüzle çalışacağız. Sarı kırmızılı renklere gönül veren tüm taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray'ı geleceğe en güzel şekilde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler