Galatasaray'da yeni yönetim kurulu, ilk toplantısı Galatasaray Lisesinde yaptı

Galatasaray Kulübünün yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını Galatasaray Lisesinde gerçekleştirdi.

Galatasaray Kulübünün yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını Galatasaray Lisesinde gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Burak Elmas yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı başta olmak üzere bazı kararlar alındı.

Toplantının ardından GSTV'ye açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, yönetimi dün devraldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönem başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bir an evvel atlatmasını dilediğimiz sağlık sorunlarına rağmen lütfettiler ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte geldiler. Bize başarılar dilediler. Bize, bu yolculuğumuz esnasında ihtiyacımız olduğu her anda telefonun ucunda olduğunu söylediler. Bu ifadelerin güçlü samimiyetini hissettik. Geçmiş dönem başkanımız Mustafa Cengiz'e en iyi dileklerimizi, sağlık dileklerimizi sunduk. Galatasaray yönetim kurulunun, ilk toplantısını Galatasaray Lisesinde yapmış olması bir tesadüf değildir. Bunun çok güçlü bir sembolik anlamı vardır. Galatasaray Spor Kulübünün değerlerini Galatasaray Lisesi'nden aldığının ifadesidir bu. Galatasaray Lisesinde evlatlarımıza öğrettiğimiz ilk kavram, onların yaşadığı ilk duygu kardeşlik duygusudur. Böyle bir duygu ile burada yetişirler. Liseden kaynaklanan bu kardeşlik kavramı Galatasaray'ın tüm kurumlarına ve elbette Galatasaray Spor Kulübüne yansır."

Sarı-kırmızılı kulübün yeni iletişim politikası hakkında bilgi veren Sanver, "Galatasaray Spor Kulübünün basınla ve kamuoyu ile iletişiminin kurumsal, şeffaf, dürüst ve herkesle eşit mesafede olması esastır. Bu çerçevede göreve gelmeden önce de ifade ettiğimiz gibi profesyonel bir kulüp sözcüsü belirleyeceğiz. Bu arkadaşımız, Galatasaray Spor Kulübü adına günlük meseleler konusunda kamuoyuna her türlü açıklama yapmak adına yetkili olacak. Yönetim kurulu adına açıklamaları yapmak için de yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi görevlendirilecekti. Bu görev bana verildi. Galatasaray Spor Kulübü adına açıklamaları sadece kulüp sözcümüz ve yönetim kurulu sözcümüz yapacak. Başkanımız tabiatıyla dilediği zaman dilediği açıklamayı yapar. Onun takdiri, yönetim kurulumuzda değildir. Bununla birlikte başkanımızın az konuşan ama konuştuğu zaman herkesin kulak vereceği bir profil çizme arzusunda olduğunu ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

Remzi Sanver, bireysel olarak az görünür olma kararı aldıklarını vurgulayarak, "Hizmetimizle, icraatımızla görünür olmayı diliyoruz. Bu çerçevede aldığımız bir önemli karar da yönetim kurulu üyelerimizin sadece konvansiyonel ortamlarda değil ama sanal ortamlarda ve sosyal medyada az görünmeleri olacak. Bugün tüm yönetim kurulu üyeleri olarak hepimizin mutabakatla benimsediği sosyal medyada bulunma ya da bulunmama yönergesi oldu. Sosyal medya hesaplarımızı kapatmıyoruz ama Galatasaray'ı ilgilendiren konularda artık bireysel olarak sosyal medyada olmayacağız. Bunun iletişimini Galatasaray'ın kurumsallığına, yani kulüp sözcümüze, yönetim kurulu sözcümüze, tabii ki başkanımıza ve Galatasaray'ın dijital hesaplarına bırakıyoruz. Yine bu kurumsallık çerçevesinde hepimizin mutabakatla aldığı karar doğrultusunda bir gizlilik taahhütnamesi imzalandı. Yönetim kurulu üyeleri olarak Galatasaray'ın bilgilerini kendimizde muhafaza edeceğimize, kimseyle paylaşmayacağımızı taahhüt ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu ve başarıların birlikten doğacağını aktaran Remzi Sanver, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray camiası koskocaman bir ailedir. Her ailenin içinde zaman zaman gerginlikler de olur. Gerçekten aile olmak demek bunları rahatlıkla aşıp, hayat yolunda yürümeyi bilmek demektir. Galatasaray bu manada gerçek bir ailedir. Galatasaray Spor Kulübünün yeni yönetim kurulu olarak genel kurulumuzun amiri değil, onun verdiği görevleri yapmak üzere memur olduğumuzun farkındayız. Dinleyen, anlamaya çalışan, eleştirilerden istifade eden ve hatalarımızdan ders çıkaran bir yönetim anlayışıyla bu üç sene Galatasaray'a hizmet etme niyetindeyiz. Görev sürecine adayken 'Birlikte çok şey başaracağız.' demiştik. Buradaki birliktelik sadece yönetimimizle alakalı değildi. Bu birliktelik Galatasaray camiasıydı, Galatasaray'ın bütünüydü. Galatasaray'ın bütünü olarak, bir koca aile olarak Galatasaray'ımız için çok güzel şeyleri hep beraber yapacağımızı umuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar