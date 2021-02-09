Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni yapıldı

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan 5 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile yeni transferler Mustafa Muhammed, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes katıldı.

Devre arasında transfer edilen oyunculardan Halil Dervişoğlu ise imza töreninde yer almadı.

Törende açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, bazı transferin nokta, bazılarının da fırsat olduğunu belirterek, "Limitler içinde kalmaya çok büyük hassasiyet göstererek yaptığımız transferlerdir. Hiçbiri ile çifte sözleşme yapmadık. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Farklı kulüplerden teklif gelmesine rağmen oyuncuların kendilerini tercih ettiğini aktaran Cengiz, "Onyekuru ve Muhammed hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan çok teklif aldı. Gedson, dünyaca iyi bilinen bir futbolcu. Bizi tercih etti. Yedlin'in de bonservisini aldık. Futbolcu köle değildir, ahlaksız teklifler veya yüksek fiyatlar verilerek alınmaz. Hepsi bir karakter ve duruş sahibidir. Bu oyuncular, Galatasaray'ı tercih etti. Kendilerine birçok teklif vardı. Bu teklifler içinde dünyanın en büyük camialarından biri olan Galatasaray'ı seçtikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Futbolcuların görüşleri

Söz alan futbolcular, transferde katkısı bulunan başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

Yeniden Galatasaray'a döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Nijeryalı Onyekuru, "Tekrardan evime dönmek inanılmaz güzel bir duygu. Taraftarımız da beni inanılmaz desteklediler. Buraya ne zaman dönsem inanılmaz mutlu ediyorum. Umarım başarılarımız devam eder. Daha önce olduğu gibi mayıs ayında şampiyonluk yaşarız." ifadelerini kullandı.

ABD'li sağ bek Yedlin ise Galatasaray'ı daha önceden tanıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Galatasaray gibi büyük bir camiada mücadele edeceğim için mutlu, heyecanlı, onurlu ve gururluyum. Herkes beni inanılmaz iyi karşıladı. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Küçükken Galatasaray'ı biliyordum. ABD'de futbol bu kadar yaygın değilken çok az takım biliniyordu. Bildiğim takımların bir tanesi de Galatasaray'dı. Şükürler olsun ki Galatasaray formasıyla bu büyük camiada mücadele edeceğim. Bu güzel kadroyla şampiyonluk yaşamayı umuyorum."

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı mücadele ettiğini hatırlatan Portekizli Gedson Fernandes ise şöyle konuştu:

"Galatasaray gibi büyük bir camiada oynayacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Tanıdığım bir camia. Daha önce Galatasaray'a karşı oynadım. Şimdi Galatasaray formasıyla bu güzel statta oynayacağım. O zaman oynadığımızda inanılmaz bir Galatasaray taraftarı vardı. Umarım kısa sürede pandemi biter ve ben de Galatasaray taraftarı önünde oynama gururuna erişirim. Herkese teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri evimde gibi hissettiriyorlar. Bana yakın ilgi gösteriyorlar. Galatasaray taraftarı da sosyal medyadan attıkları mesajlarla destek verdiler. Umarım bu takımın önemli bir parçası olup mayıs ayında şampiyonluk yaşarım."

Mısırlı Mustafa Muhammed ise Galatasaray'da çok iyi karşılandığını belirterek, "Galatasaray'ı ikinci ailem gibi hissediyorum. Türkiye'ye geldiğim ve Galatasaray'a transfer olduğum için mutluyum. Geçen sezon bana Fenerbahçe'den teklif geldi. Ancak ben Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum." ifadelerini kullandı.

Futbolcular ve yöneticiler, sarı-kırmızılı formalarla basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay