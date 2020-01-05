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Galatasaray'da yeni transfer Henry Onyekuru takımla çalıştı

Galatasaray, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:07
Galatasaray'da yeni transfer Henry Onyekuru takımla çalıştı

, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda yeni transfer da yer aldı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra top sürme, geniş alanda takım halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.


Kolombiyalı golcü Radamel Falcao antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken daha sonra özel program dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdü.


Öte yandan antrenmanda Emre Mor izinli olduğu için yer almadı. Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına yarın çift antrenman yaparak sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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