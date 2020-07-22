Galatasaray'da yeni sezon toplantısı Galatasaray'da bugün önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Galatasaray'da bugün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Mustafa Cengiz başkanlığında toplanan yönetim Fatih Terim'in de katılımıyla geride kalan sezon ve yeni sezonla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Galatasaray'da bugün Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı yapıldı. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Teknik Direktör Fatih Terim'in katıldı.

Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA