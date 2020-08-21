Galatasaray'da yeni sezon mesaisi Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift idman yaptı.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift idman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik dörde dört, beşe beş ve altıya altı dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına koordinatif ısınma ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA