Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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