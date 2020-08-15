Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah yapılan günün ilk antrenmanında genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün ikinci çalışması ise akşamüstü yapıldı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda hedef yönelik oyunsal formda pas oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Fatih Öztürk, takımımızla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA