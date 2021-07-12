Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak sarı-kırmızılılar, çalışmalarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durulan antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenman sonrasında genç futbolcu Erkan Süer'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Olympiakos ile oynayacağı özel maç için öğleden sonra Atina'ya hareket edecek. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ saat 21.15'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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