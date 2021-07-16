Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı idmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı idmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunları sonrası taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fernando Muslera takımla birlikte, Jimmy Durmaz ise kendi programı doğrultusunda çalıştı. İdmanın ardından Alpaslan Öztürk'ün doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı
Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı
Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj veren Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri
İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj veren Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 21:19:48. #1.16#

title