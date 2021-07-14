Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ana bölümde 11'e 11 çift kale taktik maç yapılan antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçen Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne, takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

İdmanın ardından Jesse Sekidika'nın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek

Fatih Terim'e plaket

Socios.com kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus, teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek kendisine sarı-kırmızılı kulübe ilk imzasının 47. yıl dönümünü kutlayan bir "GAL Fan Token" plaketi sundu.

Fatih Terim ise Alexandre Dreyfus'a futbolculuk dönemine ait imzalı bir replika Galatasaray forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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