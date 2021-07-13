Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde taktik idman gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleriyle sona ererken, Taylan Antalyalı özel programına uygun olarak çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte hafta hafta 3 büyüklerin maçları
Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü
Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 21:05:37. #1.14#

title