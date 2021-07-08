Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
İnterval koşularla devam eden idmanın ana bölümünde, çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Günün ikinci idmanında ise teknik ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Galatasaray, yarın akşam sarı-kırmızılı taraftarlara ve basına açık yapacağı antrenmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan