Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandığı aktarıldı.

Antrenmanı ziyaret eden Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun, çift kale maçı Fatih Terim ile izlediği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 6 Temmuz Salı günü sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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