Galatasaray'da Mustafa Muhammed koşu çalışmalarına devam etti

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavisi devam eden Mustafa Muhammed fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma çalışması yapıldı. Devam eden bölümde 2x15 dakika beşe beş dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mustafa Muhammed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti. Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao Teixeira, bireysel çalışmalarının ardından takım çalışmalarında yer almaya başladı.

Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri de devam edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı