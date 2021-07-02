Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 7'ye 3 top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde 6'ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 12'şer dakikalık iki ayrı bölümde 11'e 11 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından sona erdi. Günün 2'nci antrenmanında ise kuvvet çalışması yapıldı. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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