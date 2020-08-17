Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolculara yo yo testi yapıldı.
17.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:18
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolculara yo yo testi yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra testten geçti.
Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı futbolcular, 19 Ağustos Çarşamba günü çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA