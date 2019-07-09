Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Isınma hareketleri sonrası pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde dar alan oyunları gerçekleştirdi.
Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA
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