Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon ağırlıklı olduğu belirtildi.

Salonda core ve aktivasyon çalışan futbolcuların, daha sonra sahaya çıkarak rampada yaptıkları koşuyla idmanı tamamladıkları ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA