Galatasaray'da yeni gelen isimle yollar ayrılıyor!
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Galatasaray'da yeni gelen isimle yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da yeni gelen isimle yollar ayrılıyor!
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Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, transferin bitmesine saatler kala yolların ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'a bonservissiz olarak transfer olan Aytaç Kara, Fotomaç'ın haberine göre gözden çıkarıldı. UEFA Playoff mücadelesi St. Johnstone ve Farul Constanta ile yapılan maçlardaki hataları nedeniyle gözden çıkarıldı.

HATALARI BİLETİNİ KESTİ

St. Johnstone ve Farul Constanta maçlarında yaptığı kritik hataların ardından gözden düşen 28 yaşındaki isim, bu hatalardan sonra kadrodan kesik yedi. Doğduğu şehir olan İzmir'in güçlü ekiplerinden Altay ve eski kulübü Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncu için Galatasaray bonservis istemiyor. Galatasaray'ın gün içerisinde bu ayrılığı duyurması bekleniyor.

Galatasaray'da yeni gelen isimle yollar ayrılıyor!

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara 23 Mart 1993 Bornova, İzmir'de doğan, Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynamaktadır.
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Kulüp kariyeri

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay ile ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, ikinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'a transfer olmuştur. Kariyerindeki ilk golünü Süper Lig'de 2013-14 sezonu 5. maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır. 2014-15 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır. 2018 yazında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kalan Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Nisan 2021'de kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

Millî takım kariyeri Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

5 kez Türkiye U-18 millî takımına çağrılan Aytaç Kara, 5 kez Türkiye U-18 millî takımı formasını giymiştir. 2 Kez ise A Millî forma giymiştir.

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