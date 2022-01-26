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Galatasaray'da Yedlin ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Yedlin ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan DeAndre Yedlin için sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Galatasaray, Spor, Haber

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