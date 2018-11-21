Galatasaray'da Yedek Kalan Selçuk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan, yeni sözleşme alamayacağını düşünerek futbolu bırakma kararı aldı.
Galatasaray ile kontratı sezon sonu bitecek Selçuk İnan şu anda yeni bir sözleşme beklemediğini itiraf etti.
Yakın çevresine konuşan kaptan Selçuk İnan, "İlk hedefimiz şampiyonluk" dedi. Selçuk, sözleşmesinin uzatılmaması halinde futbolcu bırakabileceğini söyledi.
10 Şubat'ta 34 yaşına girecek İnan, futbolu G.Saray'da bırakmak istediğini bildirdi.
6 AY SONRA SKORA KATKI YAPTI
Galatasaray'da Selçuk İnan, Kayserispor maçında yaptığı asistle bu sezon ilk kez ligde skora katkı yaptı.Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Selçuk İnan da bu maça ilk 11'de başlamıştı. Selçuk İnan asistiyle ilk kez bu sezon ligde skora katkı yaptı.
33 yaşındaki oyuncu ligde ise son olarak geçen sezon 6 Mayıs 2018'de Akhisar deplasmanında asist yapmıştı. Öte yandan Selçuk, Devler Ligi'nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında ise ağları sarsmıştı.
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İSABET OLURCevap Yaz Yayından Kaldır
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Düz topçusun tam bir topçu özelliği var diyemeyiz, kafa topu yok birebirde adam geçemiyorsun oyun içinde aktif değilsin, en iyi özelliğin serbest vuruşlardaki ustalığın ve yaptığın bir kaç asist o kadarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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YETİVESİN GARİİİ DOYMAMIŞMI PARAYACevap Yaz Yayından Kaldır
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sen kadar şu Galatasaray ı sömüren bir topcu yoktur yata yata aldın paraları bırakta kurtulakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiyeye dönmeyeceğim diyen Emre Belözoğlu Aziz yıldırımın yıllık 3,5 milyon euroluk teklifini duyunca anında gelmişti ve ben doğuştan fenerbahçeliyim diye bir açıklama yapmıştı. Kimse buna profesyonellik demesin. Galatasaray altyapısından yetişip Avrupa futboluna sunulan futbolcu bu kadar dönek olmamalıCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır