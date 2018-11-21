Galatasaray'da Yedek Kalan Selçuk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı

Galatasaray ile kontratı sezon sonu bitecek Selçuk İnan şu anda yeni bir sözleşme beklemediğini itiraf etti.

Yakın çevresine konuşan kaptan Selçuk İnan, "İlk hedefimiz şampiyonluk" dedi. Selçuk, sözleşmesinin uzatılmaması halinde futbolcu bırakabileceğini söyledi.

10 Şubat'ta 34 yaşına girecek İnan, futbolu G.Saray'da bırakmak istediğini bildirdi.

6 AY SONRA SKORA KATKI YAPTI

Galatasaray'da Selçuk İnan, Kayserispor maçında yaptığı asistle bu sezon ilk kez ligde skora katkı yaptı.Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Selçuk İnan da bu maça ilk 11'de başlamıştı. Selçuk İnan asistiyle ilk kez bu sezon ligde skora katkı yaptı.

33 yaşındaki oyuncu ligde ise son olarak geçen sezon 6 Mayıs 2018'de Akhisar deplasmanında asist yapmıştı. Öte yandan Selçuk, Devler Ligi'nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında ise ağları sarsmıştı.