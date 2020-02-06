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Galatasaray'da yabancı sınırı iki yıldızı vuracak

Sakat oyunculardan bir bir müjdeli haberler alan Galatasaray, yavaş yavaş tam kadro olduğu günlere geri dönüyor.

06.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39
Galatasaray'da yabancı sınırı iki yıldızı vuracak

Sakat oyunculardan bir bir müjdeli haberler alan , yavaş yavaş tam kadro olduğu günlere geri dönüyor. Florin Andone takıma katılırken, Saracchi'nin hafta sonunda, 'nun da bir sonraki hafta sahaya dönmesi bekleniyor.


Falcao bitiriciliğini konuşturuyor;


Elinde 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar, dolayısıyla 2 yabancıyı tribüne göndermek zorunda kalacak. Aslan'ın ideal 11'inde Emre Akbaba dışındaki 10 isim yabancı (Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Onyekuru, Falcao).


Belhanda ve Andone kulübeye


Kulübeye girmesi en yüksek ihtimal iki oyuncu Belhanda ve Andone gibi görünüyor. Bu durumda yeni transfer Sekidika ile birlikte ilk yarıyı kadro dışı geçiren ve devre arasında TFF listesine tekrar dahil edilen Linnes tribüne çıkabilir.


Kaynak: Hürriyet

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