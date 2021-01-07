Galatasaray'da Williams ile yol ayrımı
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Galatasaray'da Williams ile yol ayrımı

07.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:11
Galatasaray'da Williams ile yol ayrımı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams ile yollar resmen ayrıldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği kaydedildi.Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "2020-2021 sezonunda takımımıza katılan Courtney Williams, dedesinin vefatı üzerine ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirme talebini kulübümüze iletmiştir. Bu talep üzerine kulübümüz oyuncuyla yollarını karşılıklı fesih yoluyla ayırmıştır. Courtney Williams'a başsağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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