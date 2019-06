Galatasaray'da voleybolcular için toplu imza töreni

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferler smaçör Burutay Subaşı, orta oyuncu Vahit Emre Savaş, libero Burak Mert, sözleşmesi uzatılan smaçörler Yasin Aydın, Melih Sıratça, orta oyuncular Doğukan Ulu ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni düzenledi.

İmza törenine sporcuların yanı sıra, voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, yöneticiler Dorukhan Acar ve Mahmut Recevik ile voleybol şubesi genel menajeri Mehmet Berent Bayrakçı katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Okan Böke, hedefleri yüksek bir takım kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene başlattığımız zirve yarışını daha iddialı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımızın çoğuyla sözleşme uzattık. Eksik olduğumuzu düşündüğünüz bölgeleri de tamamı Türk oyuncularla takviye ettik. Geçtiğimiz günlerde Türk Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Kadrodaki 12 oyuncunun 6'sının Galatasaray forması giyecek olması çok güzel. Altyapıya çok önem veriyoruz ve sporcularımızın ağırlıklı Türk olmasına özen gösteriyoruz. Uzun zamandır kadın voleybolunda olduğu gibi transfer çalışmalarını yürütüyorduk. Hiç kimseye bir şey söylemedik, geç de kalmadık. Aslında takımı kurmuştuk ama açıklamadık. Geçen sene Efeler Ligi'ni şanssız bir şekilde üçüncü bitirdik. Şampiyonluğa kadar gidebilirdik. Türkiye Kupası'nda ve CEV Kupası'nda final oynadık. Bu seneki hedefimiz, yeni kadromuzla geçen seneki her derecenin bir üstü. Milli takıma ve Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı Nedim Özbey hocayı tebrik ediyorum. Onunla da devam ediyoruz."

Böke, sarı-kırmızılı taraftarlardan voleybol takımlarına destek olmasını isteyerek, "Galatasaray taraftarının, kurucularından olduğum ultrAslan'ın voleybola gerekli ilgiyi göstermediğine inanıyorum. Taraftarla Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok. Taraftarlarımız gerekli ilgiyi göstersinler. Aynı şey Türk Milli Takımı için de geçerli. Anadolu'da oynanan maçları görüyorsunuz. O maçlar İstanbul'da oynansaydı 100 kişi giderdi. 'Federasyona başvuralım ve Galatasaray'ın 2-3 maçını Anadolu'da oynayalım.' dedik. İzmir ve Ankara'daki Galatasaray seyircisi, ortalama bir maçta İstanbul'dakinin 5 katı." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, yabancı oyuncularından Oleg Antonov ve Oliver Venno ile sözleşme uzattıklarını, James William Duff ve Roland Gergye ile ise yola devam etmeyeceklerini dile getirdi.

Genel menajer Mehmet Berent Bayrakçı da iyi bir takım kurduklarını belirterek, "Biz, 3-4 sezondur çok planlı ve programlı gidiyoruz. Her sene bir önceki sezona göre daha başarılı olmaya, kadromuzdaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sezon ciddi manada kuvvetli bir takım haline geldiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki sezon 4 kupada mücadele edeceğiz. Hepsini de almaya talibiz." diye konuştu.

Voleybolcuların görüşleri

Sarı-kırmızılı voleybolcular, gelecek sezon 4 kulvarda mücadele edeceklerini ve hedeflerinin tüm kupaları almak olduğunu vurguladı.

Burutay Subaşı, Galatasaray'a gelmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek, "Başarı için buradayız. Böyle büyük bir camiada bulunduğum için onurlu ve gururluyum. Bütün hedefleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Söyleyeceğimiz sözler çok değildir. Sahada konuşuruz. Bize düşen kupaları bu büyük camiaya getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Mert, gelecek sezon oynayacakları 4 kupaya da talip olduklarını aktararak, "Tüm kupaları almak için elimizden geleni yapacağız." derken, Emre Savaş, Galatasaray gibi büyük bir camianın içinde bulunmanın kendisine mutluluk ve gurur verdiğini söyledi.

Doğukan Ulu, tüm kupaları kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına değinerek, "Altyapısından yetişip A takıma çıktığım Galatasaray camiasında bir sezon daha oynayacağım için çok mutluyum. Tüm kupaları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Gazi, "Umarım güzel bir sezon bizi bekliyordur. Hedefimiz 4 kupa." açıklamasını yaparken, Melih Sıratça, "Galatasaray Voleybol Takımı'nın her zaman hedefleri vardır. Geçen sezon 3 kupayı da şanssızlıkla kaybettik. Bu sezon hedeflerimiz daha fazla. Tüm kupaları almak istiyoruz. Sahada gerekenleri yapacağımızdan bize inanan herkes emin olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Yasin Aydın de yeni transferlerle tüm kupalara talip olacaklarını vurguladı.

