Galatasaray'da van Aanholt transferi imzaya kaldı
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Galatasaray'da van Aanholt transferi imzaya kaldı

Galatasaray'da van Aanholt transferi imzaya kaldı
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.

Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek bölgesi için bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile prensipte anlaşırken resmi imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 yenilerek tur ümitlerini bir hayli zora sokan Galatasaray, transfere hız verdi. Gün içerisinde Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey için de Fransa'nın Rennes takımına 1.5 milyon Euro + bonus içeren resmi teklifini yaptı. Galatasaray son olarak ise uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile de prensipte anlaştı. Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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