Galatasaray'da üyelerden Necmeddin Kocataş, disiplin kuruluna sevk edildi - Haberler Spor
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Galatasaray'da üyelerden Necmeddin Kocataş, disiplin kuruluna sevk edildi

AA, Süha Gür - Spor
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Galatasaray'da üyelerden Necmeddin Kocataş, disiplin kuruluna sevk edildi

Galatasaray Kulübü, üyelerinden Necmeddin Kocataş'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, üyelerinden Necmeddin Kocataş'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübüne ve camiamıza uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş Sayın Süleyman Öztürk'e yönelik dün gerçekleştirdiğimiz üye bilgilendirme toplantısında yapılan, Galatasaray kültürü ve değerleri ile asla bağdaşmayan saygısızlığı en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulumuz bugün bir araya gelerek, 13297 numaralı üyemizin oy birliği ile ve tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkine karar vermiştir. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu olarak camiamızda bu tarz bir üslubun hakim olmasına ve kabullenilmesine izin vermeyeceğimizi saygı ile paylaşırız."

Necmeddin Kocataş, kulüp üyeleriyle video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda, uzun yıllar Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapan, son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk'ün rahmetli babası Süleyman Öztürk'e yönelik olumsuz ifadeler kullanmıştı.

AA / Süha Gür - Spor

Galatasaray, Spor, Haber

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