Galatasaray'da üç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da üç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da üç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray'da üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray'da üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın! Güvenlikleri etkisiz hale getirip zorla içeri girdiler
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın! Güvenlikleri etkisiz hale getirip zorla içeri girdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da üç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:02:16. #1.16#

title