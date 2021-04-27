Galatasaray'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif
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Galatasaray'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Galatasaray'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, üç futbolcusunun Covid-19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, üç futbolcusunun Covid-19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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