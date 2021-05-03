Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildi
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Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildi

Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildiğini ve bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.

Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildiğini ve bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.

Galatasaray Başkan Adayı Tuncer Hunca, 'Bu bir veda değil, feda' başlığıyla yayımladığı mesajla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Hunca, "Eşref Hamamcıoğlu'na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en takın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ederim" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü başkanlık yarışındaki değerli rakiplerimizden Tuncer Hunca'yı göstermiş olduğu örnek Galatasaray duyarlılığı nedeniyle kutlar, başarı dilekleri için kendisine teşekkür ederiz" cümlelerine yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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