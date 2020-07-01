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Galatasaray'da transfer dönemi hızlı geçecek

Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

Galatasaray'da transfer dönemi hızlı geçecek
01.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:33

Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden Sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekuru'nun ise Galatasaray'daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray'da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.

Sarı-kırmızılıların önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü'nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.


Kaynak: DHA

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