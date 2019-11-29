Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
29.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:38
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışma yaptı.
Maç öncesi son çalışmasını yarın tesislerinde yapacak Galatasaray, akşam üzeri özel uçakla Trabzon'a gidecek ve kampa girecek.
Kaynak: AA
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