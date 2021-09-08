Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, soğuma hareketleriyle tamamladı.

Milli takımlarından davet alan 11 oyuncu antrenmana katılmadı. Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mustafa Muhammed ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay