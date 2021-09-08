Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, soğuma hareketleriyle tamamladı.

Milli takımlarından davet alan 11 oyuncu antrenmana katılmadı. Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mustafa Muhammed ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak
Daha yeni sahneye çıkmıştı! Aslan'ın genç yeteneği Barış Alper, ameliyat olacak
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Çağdaş Atan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:50:37. #1.15#

title