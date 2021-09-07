Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, dar alanda pas çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Çalışma, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

İdmana milli takımlarından davet alan 12 oyuncu katılmadı. Sakatlığı süren kaptan Arda Turan'ın da tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek
Galatasaray, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son an meselesi
Galatasaray, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son an meselesi
Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor
Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a gönderiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Haluk Levent Derya Şensoy
Spor Marcao Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 20:44:42. #1.16#

title