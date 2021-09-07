Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, dar alanda pas çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Çalışma, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

İdmana milli takımlarından davet alan 12 oyuncu katılmadı. Sakatlığı süren kaptan Arda Turan'ın da tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay