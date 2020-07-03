Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Haziran'da yaptığı antrenmanda sakatlanan ve daha sonra hiçbir maçta forma giyemeyen Brezilyalı stoper Marcao Teixeira'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmada tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ise antrenörler eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi ve sahada blokaj tekniği çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

Kaynak: AA