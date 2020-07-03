Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları sürdü Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

MARCAO TAKIMLA ÇALIŞTIGalatasaray'da sakatlıkları bulunan oyunculardan Marcao, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma yaptı. Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Kaynak: DHA