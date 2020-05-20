Galatasaray'da testler negatif
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Galatasaray'da testler negatif

Galatasaray'da yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Galatasaray'da testler negatif
20.05.2020 23:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:45

Galatasaray'da yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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