Galatasaray'da testler negatif Galatasaray'da yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Galatasaray'da yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA