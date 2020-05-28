HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk

Fizik ve kondisyon durumu memnun ettiYeni sezon planları masadaKiralık oyuncular ne olacak?

Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk
28.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:12

Fizik ve kondisyon durumu memnun etti

Yeni sezon planları masada

Kiralık oyuncular ne olacak?Diagne'nin satılması isteniyorTeknik heyet genişleyecekSerhan TÜRK/İSTANBUL, - Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in kalan haftaları için çalışmalarına bugün çift antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef, 23'üncü şampiyonluğa ulaşmak.Galatasaray, bir günlük aranın ardından, Süper Lig'in kalan 8 haftalık bölümü için hazırlıklarına bugün çift antrenmanla devam edecek. Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonucunun pozitif çıkması üzerine idmanlara 6 gün ara vermişti. Geçen perşembe tüm takımın test sonucunun negatif çıkması sonrası yeniden sahaya çıkan Galatasaray'da antrenmanlar Ramazan Bayramı'nda da sürdü. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesi taktik idmanlar da yapmaya başlayan Terim'in öğrencileri, kalan 8 haftada alacağı sonuçlarla üst üste 3'üncü, toplamda 23'üncü şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.FİZİK VE KONDİSYON DURUMU MEMNUN ETTİLigde 53 puanlı lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Galatasaray'da, oyuncuların son durumu teknik heyeti memmun etti. Koronavirüs ve karantina sürecinde kondisyon ve sağlık ekibinin hazırladığı bireysel antrenman programı dahilinde çalışmalar yapan futbolcuların fizik ve kondisyon durumunun beklenilenden çok daha iyi olduğu gözlendi. Özellikle Radamel Falcao, Ömer Bayram, Henry Onyekuru gibi isimler başta olmak üzere birçok oyuncu teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edildi.YENİ SEZON PLANLARI MASADASarı-kırmızılılarda bir yandan sezonun geri kalan bölümü için hazırlık sürerken bir yandan da gelecek yılın planları yapılıyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve idari direktör Şükrü Hanedar üçlüsü geleceğin Galatasaray'ını inşa etmek için çalışıyor. Transfer politikası daha çok yerli ve genç oyuncular üzerine kurulurken, yüksek bonservis bedeli olan futbolcular ile yüklü anlaşmalar isteyen isimlerden uzak duruluyor. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya ve Mert Hakan Yandaş'ın aralarında bulunduğu oyuncularla anlaşan sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt'a da önümüzdeki sene Galatasaray forması giydirmeyi planlıyor.KİRALIK OYUNCULAR NE OLACAK?Diğer taraftan, Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen futbolcuların geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Florin Andone'nin yeniden kiralanması için bir girişim yapılmayacak. Jean Michael Seri konusunda da ısrarcı davranmayı düşünmeyen Galatasaray'da yönetim Henry Onyekuru ve Mario Lemina için ise şartları zorlayacak.DİAGNE'NİN SATILMASI İSTENİYORSezon başında kiralık olarak Club Brugge'e gönderilen Mbaye Diagne ile ikinci yarı Ajax'ın yolunu tutan Ryan Babel ise Terim'in gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Teknik heyetin de verdiği rapor doğrultusunda bu oyuncuların satışı için yönetim çalışma gerçekleştirecek.TEKNİK HEYET GENİŞLEYECEK

Bu arada, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın geçtiğimiz günlerde istifa etmesinin ardından, yeni teknik kadronun nasıl şekilleneceği de en büyük soru işaretlerinden biri. Deneyimli teknik adam Terim; eski öğrencilerinden Albert Riera, Johan Elmander ve sezon sonu futbolu bırakması beklenen kaptan Selçuk İnan'ın gelecek sezon heyetinde görev yapmasını istiyor. Ayrıca Tomas Ujfalusi ve Ümit Karan da gündemde yer alan isimlerden. Galatasaray'da öte yandan eski kaleci antrenörü ve file bekçisi Claudio Taffarel ile de görüşmeler sürüyor.


Kaynak: DHA

Spor Manşet

Haberler

Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Spor
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Spor
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Spor
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi! Spor
Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi!
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın Spor
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Spor
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Ersin Korkut Bülent Serttaş Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Balık Twitter Yassıada Galatasaray
Şu an buradasınız: Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:12:55. #1.14#
title