Galatasaray'da sürpriz ilk 11! Fatih Terim şaşırttı

Süper Lig'deki son 8 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşen Galatasaray, 20. haftada Giresunspor'u konuk edecek.

Aralarında Kerem, Marcao, Mohamed, Diagne, Feghouli ve Taylan'ın da olduğu 11 kritik eksikle ikinci yarıyı açacak olan Aslan, evinde kazanıp seri başlangıcı yapmak istiyor. 2 maçtır kaybeden Çotanaklar ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.

KRİTİK İSİMLER SINIRDA

Marcao ve Kerem kart cezalısı. Muslera ve Diagne sakat. Feghouli ve Mohamed ise Milli Takım'da. Alpaslan, Aanholt, Taylan ve Fatih Öztürk izolasyonda. Berkan, Nelsson ve Yedlin ise sarı kart sınırında.

BOEY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da 30 Eylül'deki Marsilya maçında sakatlanan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Giresunspor karşısında ilk 11'de başlayacak.

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Kaan, Ömer, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Babel, Halil

Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunção, Oğulcan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Bartuğ, Arda

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde

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