Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları

Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik çalışmayla devam eden idmanın ana bölümünde, hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu.

İdmanın ardından 26 yaşına giren Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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