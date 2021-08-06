Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları başladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılığa yönelik dar alan oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde, çift kale taktik maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

St. Johnstone ile İstanbul'da oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan maçta 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
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