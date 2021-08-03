Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları

Galatasaray'da St. Johnstone maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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