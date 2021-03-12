Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda'dan veda mesajı Açıklaması
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Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda'dan veda mesajı Açıklaması

12.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:23
Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda'dan veda mesajı Açıklaması

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, veda mesajı yayımladı.

Belhanda, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e, takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu, ayrıca paylaşımında sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ve futbolcularıyla çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.

Belhanda, 2017-2021 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 131 maçta 22 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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