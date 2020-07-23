Galatasaray'da sonuçlar negatif
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Galatasaray'da sonuçlar negatif

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da sonuçlar negatif
23.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:12

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla 22 Temmuz'da yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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